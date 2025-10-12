日本人内野手として７年間メジャーで生き残った松井稼頭央 photo by Getty ImagesMLBのサムライたち〜大谷翔平につながる道連載12：松井稼頭央届かぬ世界と思われていたメジャーリーグに飛び込み、既成概念を打ち破ってきたサムライたち。果敢なチャレンジの軌跡は今もなお、脈々と受け継がれている。MLBの歴史に確かな足跡を残した日本人メジャーリーガーを綴る今連載。第12回は、日本人内野手として７年間メジャーでプレーした松