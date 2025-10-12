¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/12¡ÛNetflix¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¥°¥é¥¹¥Ï¡¼¥È¡×¤Î·àÃæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë4¿ÍÁÈ¥Ð¥ó¥ÉTENBLANK¡Ê¥Æ¥ó¥Ö¥é¥ó¥¯¡Ë¤¬11Æü¡¢¥É¥é¥Þ»£±Æ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿²£ÉÍ¡¦¤Ô¤¢¥¢¥ê¡¼¥ÊMM¤Ë¤Æ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼4¿Í¤¬Â·¤Ã¤Æ¤Î1Æü¸Â¤ê¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖTENBLANK from ¡ÈGlass Heart¡É FAN MEETING feat. Takeru Satoh. Yu Miyazaki. Keita Machida. Jun Shison¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Ç¤ÏÃë¸ø±é¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº´Æ£·ò¡¢Ä®ÅÄ·¼ÂÀ¤ÈÌ©Ãå¡Ö¥°¥é¥¹¥Ï¡¼¥È¡×