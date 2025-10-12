敵地ブルワーズ戦米大リーグ・カブスの鈴木誠也外野手は11日（日本時間12日）、敵地でブルワーズとの地区シリーズ第5戦に「4番・右翼」で先発出場。2回の第1打席で同点ソロを放った。打球速度105マイル（約169キロ）、飛距離390フィート（約119メートル）。感情を爆発させる姿に、日本のファンも大興奮だ。初回に1点を先制されて迎えた2回無死走者なしの場面。鈴木は2番手の剛腕右腕ミジオロウスキーと対戦した。低めへの101