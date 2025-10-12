「久々にさわったけど、たまらんなあ」とヴィンテージベースを愛でる丸山隆平 SUPER EIGHTの丸山隆平が11日、都内で開催された『FENDER EXPERIENCE 2025』に出演。「MEET THE MASTERBUILDERS」と題し、フェンダーカスタムショップのマスタービルダー、デニス・ガルスカに自身の理想の一本をオーダーする特別公開セッションを行った。【動画】丸山隆平、ハプニング中に機転「鳥貴族」の話で会場に安心感10月11日から