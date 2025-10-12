歩道を集団で走るグループランは法的に問題ないのでしょうか。──。弁護士ドットコムにそんな相談が寄せられました。相談者の女性によると、ある日の仕事帰り、グループランを楽しむランナーの集団に遭遇したといいます。「話しながら走ってくる上、道を譲る気もなければ、ペースを緩めることもありません。人がすれ違うと接触しそうな狭い歩道だったので非常に怖かったです」。過去、相談者は同様に走るランナー集団とすれ違った