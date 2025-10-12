松島聡（timelesz）と白洲迅がダブル主演するドラマ『パパと親父のウチご飯』（テレビ朝日系／毎週土曜23時）の第2話が11日に放送。第2話のラストでtimeleszの猪俣周杜が初登場すると、その金髪のビジュアルにファンから驚きと絶賛の声が多数寄せられた。【写真】ネットカフェで暗い表情を浮かべる阿久津（猪俣周杜）ドラマ『パパと親父のウチご飯』第2話より豊田悠の同名漫画を実写化する本作は、シングルファーザー2人が共