５日の１１Ｒをサクラヒメとのコンビでゴール前差し切り、３戦ぶりの勝利を挙げることができました。今年のヒロインズＣ・ＢＧ１など重賞７勝。メムロボブサップなど牡馬の一線級相手でも頑張ってくれる現役最強の女王ですが、今シーズン序盤は体調が整わず、結果が出せませんでした。今はだいぶ良くなり、今回のレース後もケロッとしています。次走は２０日の疾風賞に出走予定。このレースはオープン馬が５００キロ（牝馬４８０