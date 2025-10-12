片岡愛之助（５３）は昨年１１月２９日、京都・南座で稽古中に落下してきた舞台装置と接触して「上顎（じょうがく）及び鼻骨骨折」の大けがを負った。手術を受け、５３歳の誕生日である３月４日に復帰。今だから語れる当時の壮絶な状況を激白し、病床での人生観の変化や叔父・片岡仁左衛門（８１）からの激励の言葉も明かした。１１月は歌舞伎座で「曽我綉御所染（そがもようたてしのごしょぞめ）御所五郎蔵」などに出演する。（