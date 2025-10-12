◆女子プロゴルフツアースタンレーレディスホンダ最終日（１２日、静岡・東名ＣＣ＝６４３５ヤード、パー７２）最終ラウンド（Ｒ）はコースに発生した濃霧による視界不良のため競技開始が大幅に遅れ、予定より３時間遅れの午前１０時３０分にスタートすると発表された。５４人が予選通過していたが、規定ホール数の終了を目指すためにセカンドカットが実施され、第２Ｒ終了時点で４アンダー２３位タイまでの３０人で行う。ア