気象衛星ひまわり9号＝2016年9月、種子島宇宙センター気象庁は12日、気象衛星「ひまわり9号」の観測に午前0時半ごろから障害が発生したと発表した。衛星画像の提供や一部更新ができない状態になっているが、警報や注意報の発表には支障がないとしている。気象庁によると、障害の解消に時間を要する可能性があり、待機運用している「ひまわり8号」による観測の準備を進めている。