俳優の黒沢年雄（81）が11日、ブログを更新。東京・靖国神社参拝について持論をつづった。「思想的問題は別として…日本人や日本の為に命を落とした方々に手を合わせ、参拝する礼儀は必要不可欠な気持ちであると僕は思う」と思いを明かした。「その事で中国にとやかく言われる事はない…中国がよく言葉にする…内政干渉である。政治家は、もっと堂々と正面から胸を張って行動そして発言べきだと思う…何をビクビクしてるのか!」と