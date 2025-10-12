10月7日にNHKは、2024年前期に放送された伊藤沙莉主演の連続テレビ小説『虎に翼』（NHK）のスピンオフドラマの制作開始を発表。『虎に翼』本編では描かれなかったバックストーリーが描かれるということで、ファンから歓喜の声が上がっている。【写真】総額20万円の“勝負服”で蓬莱氏とのデートを楽しむ伊藤沙莉『虎に翼』実話に基づくオリジナルストーリー『虎に翼』は、日本初の女性弁護士でのちに裁判所所長も務めた人物・三