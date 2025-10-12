コスプレーヤーえなこ（31）が11日までにインスタグラムを更新。エキゾチックな雰囲気の衣装姿を披露した。えなこはコメントは記さずに、衣装姿を公開。金色の装飾がゴージャスで、胸元が大胆に開いたエキゾチックな雰囲気の衣装に身を包んでいる。この姿にフォロワーからは「まさに世界三大美人の一人」「エナパトラさいこー」「女王様だわ」「最高にかわいい」とコメントが寄せられている。