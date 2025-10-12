お笑いコンビ、サンドウィッチマンの伊達みきお（51）が11日までに自身のブログを更新。高校時代に「沢山沢山お世話になった」という女性をしのんだ。伊達は「母校、仙台商業高校のすぐ近くにある『定進堂』。手作りパンが美味しい!当時は山田カフェオレっていうコーヒー牛乳もあったり、お菓子やカップラーメンも食べられるお店」と学生時代の行きつけの店を紹介し「高校の3年間、学校よりも通った場所でもある。学校を休んで、定