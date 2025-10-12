クワバタオハラの小原正子（49）が11日までに自身のブログを更新。次男がけがを負ったことを報告した。小原は「小学校から電話がかかってくるとどきっとします兄弟どちらか?何か怪我したのか?!?!もしくは、ワルさしたか?!」と書き出し「今朝は、さっき登校したばかりなのに電話がかかってきました」と明かした。続けて「誠八（次男）が、ジャングルジムからおちて自分の膝と自分の顔が、ぶつかり?前歯がぐらぐらしてるとのこと