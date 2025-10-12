女優の大川栄子（77）が11日までに自身のブログを更新。公明党が自民党との連立枠組みからの離脱を決めたことについて言及した。「皆さまこんばんわ〜〜〜夕方思いがけないニュースが飛び込んできました」と前置きし「まるで長年連れ添ってきた夫婦がついに離婚!そんな感じの公明党の連立離脱26年間の自民党との連立にお別れすることに!」と仰天する様子を見せた。さらに「ということは・・・もしかして高市早苗氏の首