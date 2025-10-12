10日に2026ワールドカップ欧州予選でルクセンブルク代表と対戦し、4-0の大勝を収めたドイツ代表。欧州予選では初戦でスロバキアに0-2で敗れる波乱のスタートを切ったが、その後の2試合では北アイルランドを3-1、そして今回はルクセンブルクを4-0で撃破と、ひとまず勝ち点6を稼ぐことは出来た。ただ、課題が解決したわけではない。独『Bild』が気にかけているのは、ゴールラッシュだったルクセンブルク戦でもゴールを奪えなかったセ