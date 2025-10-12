現在サウジアラビアのアル・ナスルでプレイするFWクリスティアーノ・ロナウド、アメリカのインテル・マイアミでプレイするFWリオネル・メッシは、欧州を離れても比較され続ける運命にある。メッシは5日に行われたMLS第35節のニューイングランド・レボリューション戦で3アシストを記録したが、このゲームがマイアミでの通算80試合目だった。この80試合でメッシは66ゴール34アシストを記録していて、ちょうど得点関与数が100に達した