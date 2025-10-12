テレビ朝日の森山みなみアナウンサーが１２日までに自身のＳＮＳを更新し、衣装ショットを公開した。森山アナはインスタグラムに「今週もスーパーＪチャンネルをご覧いただき、ありがとうございました！３連休初日！皆さん何をしましたか？きょうの東京は、朝からしとしとと雨の一日でしたねすっかり秋の空気で、肌寒く、新しいジャケットをおろしました寒暖差に気をつけてお過ごしください来週も宜しくお願いします！」