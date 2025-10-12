Ｊ１鹿島は１２日までに、Ｊ１第３６節横浜ＦＣ戦（１１月８日・メルスタ）の観戦チケットが、ビジター専用シートと車椅子席を除き、予定枚数の販売が終了したことを発表した。クラブは販売状況を踏まえ、株式会社メルカリによるスタジアムネーミングライツ取得の一環で北スタンド上層エリアに掲出しているバナーを一時的に撤去し、当該エリアをサポーターズシートホーム（自由席）としてチケットを追加販売することを決定。１