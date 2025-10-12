日本国際博覧会協会（万博協会）は１２日、大阪・関西万博の一般来場者数が１１日までの速報値で２５００万人を突破したと発表した。万博協会によると、１１日は速報値で２１万２０００人が訪れ、累計で２５０７万人となった。１３日の閉幕に向けた駆け込み需要で、９月１２日以降、連日２０万人以上が来場している。