脚本家の三谷幸喜氏（64）が、レギュラーを務める11日放送のTBS系「新情報7daysニュースキャスター」（土曜午後10時）に出演。「キングオブコント2025」で優勝したお笑いコンビ、ロングコートダディについて語った。この日「キングオブコント」が生放送され、番組には優勝決定直後のロングコートダディが生出演した。三谷氏は進行の安住紳一郎アナウンサーから「三谷さんも大好きなんですよね」と話題を向けられると、「僕、大好き