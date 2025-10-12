元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（38）が、11日放送のTBSラジオ「ガスワンプレゼンツ田中みな実あったかタイム」（土曜午後6時30分）に出演。自分と他人を比べなくなったと明かした。「人と比べなくなった。比べようがないなって思い始めた、役者の世界が広すぎて。逆に比べられないなって」と切り出した。そして「アナウンサーの方が局のアナウンサーってめっちゃ少ないから比べたりして、なんであの子より、みたいな。私