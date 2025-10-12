女性アイドルグループ「#2i2」の天羽希純（あまう・きすみ＝29）が11日、自身のインスタグラムを更新。ビキニ姿を公開した。天羽は「おきた?」とコメント。ベッドの上で胸元を強調したポーズを撮り、にっこりとほほ笑んだ写真を公開した。このショットにフォロワーからは「たまらないど迫力ボディ」「朝から刺激的」「朝から幸せだ」「最高の画角」とコメントが寄せられている。