玉野市長選挙告示 任期満了に伴う玉野市長選挙が、12日告示され、午前9時30分現在で、前職、現職、新人の３人が立候補しました。 立候補したのは、届け出順にいずれも無所属で 返り咲きを狙う前職の黒田晋さん（62） 2回目の当選を目指す現職の柴田義朗さん（64） 元市議会議員で新人の福本崇さん（43）の3人です。 立候補の受け付けは午後5時までですが、ほかに立候補の動きはなく、三つ巴の争いとなる見込みです。