大阪・関西万博と連動した“食の祭典”「大阪グルメEXPO2025」。有名グルメガイド掲載店の逸品から大阪のソウルフード、人気店の話題メニューまで、全国の名店が随時入れ替わりながら登場し、エクストリーム盆踊りやトークショーなどエンターテイメントとグルメが融合した大人気イベントとなっています。いよいよ明日10月13日（月）に終了してしまいますが、この2日間もイベント盛りだくさん！ぜひ遊びに行ってみてくださいね。▲