お笑いコンビ「ザ・マミィ」の酒井貴士（34）が12日までに自身のXを更新。相方・林田洋平（33）らの3ショットを投稿し、反響を呼んでいる。11日にはコント日本一を決める「キングオブコント2025」の決勝が行われ、堂前透と兎のコンビ「ロングコートダディ」が18代目王者に輝いた。酒井は「あとは林田か。ぼくに任せてよ」と投稿。堂前、2014年大会で優勝し今大会審査員を務めた「シソンヌ」じろう、林田の3ショットをアップ