1950年の誕生から75周年を迎える『PEANUTS』と、半世紀を経て再び輝きを放つ＜キングセイコー＞VANACが夢のコラボレーション。11月8日（土）より、国内限定150本で登場する特別なウオッチは、「ジョー・クール」姿のスヌーピーとウッドストックが描かれた遊び心あふれる一本。伝統のクラフトマンシップと愛らしさが融合したこの時計は、上質さと可愛らしさを両立する“大人の遊び心”を纏った