破格のショットをぶち込んだ。スペイン代表は現地10月11日、北中米ワールドカップの欧州予選でジョージアとホームで対戦し、２−０で快勝した。24分にピノの得点で幸先良く先制。１点リードで迎えた後半、64分に貴重な追加点が生まれる。スコアラーはオジャルサバル。ペナルティアーク内のFK。自慢の左足をコンパクトに振り抜く。放たれたボールはゴールへ一直線。強烈かつ鋭い弾道の一撃で豪快にネットを揺さぶった。試