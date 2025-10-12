日本サッカー協会は12日、国際親善試合「キリンチャレンジカップ2025」のブラジル戦（14日、味の素スタジアム）を控える日本代表からFW前田大然（27＝セルティック）がケガで離脱すると発表した。代替選手は招集しないという。前田は日本代表が2―2で引き分けた10日のパラグアイ戦（パナソニックスタジアム吹田）はベンチ入りしたものの、出番がなかった。9日の公式練習では別メニュー調整で、協会の広報担当者は「左足の張り