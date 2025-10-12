「ナ・リーグ・地区シリーズ、ブルワーズ−カブス」（１１日、ミルウォーキー）カブスの鈴木誠也外野手が１点を追う二回の第１打席で右中間へ同点ソロをたたき込んだ。二回先頭の第１打席。この回からマウンドに上がった剛腕新人・ミジオロウスキーの２球目、１０１マイルのフォーシームをきれいに捉えた。打球は美しい放物線を描いて右中間にある自軍ブルペンに飛び込んだ。スタッフが帽子でキャッチしようとするも失敗。だ