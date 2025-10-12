◇女子ゴルフツアースタンレー・レディースホンダ最終日（2025年10月12日静岡県東名CC＝6435ヤード、パー72）最終ラウンドは霧による視界不良のため、スタート時間が午前7時30分から4度の変更を経て、10時に予定されている。現在、天候調査中。さらに遅れる場合はセカンドカットの可能性もあるとアナウンスされた。第2日を終えて、河本結（27＝RICOH）が通算10アンダーで単独首位。1打差の2位に岩井千怜（23＝Honda）