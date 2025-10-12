「女子ゴルフ・スタンレー・レディースホンダ・最終日」（１２日、東名ＣＣ＝パー７２）最終日は濃霧による視界不良のためスタート時間が遅延。当初は午前７時３０分スタートと発表されたが、計６度変更される異例の事態となった。午前８時５４分に発表された４度目の変更では午前１０時スタートとされた。だが霧が晴れる様子はなく、５度目、６度目と遅延した。また主催者は５度目の遅延発表時にセカンドカットを実施すると