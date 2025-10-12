◆米大リーグ地区シリーズ第５戦ブルワーズ―カブス（１１日、米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）ブルワーズが、勝てばドジャースとのリーグ優勝決定シリーズに進めるカブスとの地区シリーズ第５戦の大一番で、１点リードの２回に最速１０４・３マイル（約１６７・９キロ）の“怪物新人右腕”ミジオロウスキー投手を投入したが、先頭の４番・鈴木誠也外野手にこの回最速となる１０１・４マ