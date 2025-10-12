元大阪府知事・大阪市長で弁護士の橋下徹氏（56）が12日放送のフジテレビ「日曜報道THEPRIME」（日曜前7・30）に出演。公明党が自民党との与党連立を解消することについて自身の見解を語った。番組の冒頭に自公の連立解消について振られた橋下氏は「いや、もうだって国際情勢も変わって、日本の状況も変わっている中で、政治だけがずっと同じ枠組みっておかしいですよ」と断言。「これはもう僕は新しい日本をこう生み出