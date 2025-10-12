赤色灯12日午前3時50分ごろ、宮崎県小林市のアパートで、20代女性から「男が家の中に入ってきて背中を刺された」と110番があった。県警によると、女性は刃物のようなもので背中を複数回刺されており、病院に搬送されたが、会話はできる状態だった。県警は殺人未遂事件とみて、現場から逃走した男の行方を追っている。県警によると、男は20代で身長約165センチ。玄関から侵入したという。県警は犯行に使用したとみられる刃物1本