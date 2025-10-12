日本サッカー協会が12日に公式発表、追加の選手招集はなし日本サッカー協会（JFA）は10月12日、キリンチャレンジカップ2025に臨む日本代表において、FW前田大然（セルティック）が怪我のためにチームを離脱すると発表した。 日本代表は10日にパラグアイ戦と対戦し2-2のドロー。前田はベンチ入りも出番がなかった。14日には東京スタジアム（味の素スタジアム）でブラジル代表との一戦を控えている。 10月シリーズではDF板倉滉