台風23号は、発達しながら北上していて、再び伊豆諸島を直撃する恐れがあります。【映像】八丈島の様子台風23号は、現在、種子島の南東に位置しています。12日は四国沖を進み、連休最終日の13日は伊豆諸島にかなり接近する見込みです。伊豆諸島では、台風が近づく前から雨が強まっています。13日朝にかけて降る雨の量は180mmで、さらに総雨量が増える予想です。次第に風も強まり、瞬間的には45mとトラックが横転するほどの