台風22号の被害を受けたばかりの東京・伊豆諸島の八丈島では、再び接近する恐れがある台風23号への備えに追われています。【映像】風呂に水を貯める島民島の大部分で断水が続いている八丈島では、11日、海上保安庁の船によって水が運び込まれました。「避難する前に風呂に水を貯めておきました。もし何かあった場合にどうしても水が必要だろうから」（島民）断水に加えて停電もしている家庭では、風呂に貯めておいた水を活用