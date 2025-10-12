「人質広場」に集まり人質の帰還を待つ人たち＝１１日、イスラエル・テルアビブ/Kara Fox/CNNテルアビブ（ＣＮＮ）パレスチナ自治区ガザ地区に拘束されているロム・ブラスラフスキーさん（２１）の父親、オフィール・ブラスラフスキーさんは、２年ぶりに笑顔を見せていた。ブラスラフスキーさんにとって、これは劇的な変化だ。パレスチナ・イスラム聖戦（ＰＩＪ）が公開した映像で、やつれて涙を流すロムさんの姿を見た８月には精