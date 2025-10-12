政権の枠組みが不透明さを増す中、国民民主党の玉木代表は「総理を務める覚悟はある」と述べた上で、立憲民主党に対して安全保障政策などでの一致が必要だと改めて強調しました。【映像】玉木代表のコメント「内閣総理大臣を務める覚悟はいつでもあります。もし、私を担ぐとか一緒にやろうというのであれば、安全保障の問題とか、原発含むエネルギー政策について、同じ方向を向いて歩めるのか確認してくださいとお願いしているん