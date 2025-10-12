コント日本一を決める「キングオブコント2025」決勝で4位だったお笑いトリオ、青色1号の仮屋そうめん（34）が12日、X（旧ツイッター）を更新。結婚を発表した。「キングオブコント」の生放送が終了し、11日の深夜0時8分に「ということで今日結婚しました！！証人はガチャさんです！！まだまだ青色1号頑張ります！」と結婚を発表。手には婚姻届を持ち、ハートの絵文字で画像処理されていた。相方の榎本淳（33）はXで「なんか