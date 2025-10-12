元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（38）が、11日放送のTBSラジオ「ガスワンプレゼンツ田中みな実あったかタイム」（土曜午後6時30分）に出演。好きな女優を明かした。「私、沈黙の艦隊に出てる上戸彩さんがすごい好きで。学生の頃から好きで。切り抜きするぐらい好きで」と女優上戸彩（40）の名前を出した。ゲストの俳優中村蒼（34）から「プライベートの付き合いはある？」と聞かれ、田中は「ない。ないし、好き過ぎて会い