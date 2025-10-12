BTSリーダーRMが、結婚に関する考えを明かした。最近、ファン疎通プラットフォームWeverseでライブ放送を行い「寂しさとうまく付き合わないといけないのに、1人での時間をうまく過ごせない。人々がこうだから結婚するのか、と思う時がある」と打ち明けた。また一般論として「最近は結婚に追われる雰囲気がある。寂しさの逃避手段として結婚を選択してはならない。結婚はともに生きる戦友、一生の友人を探すことだ」と話した。さら