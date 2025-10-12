サッカー日本代表は１２日、ＦＷ前田大然の負傷離脱を発表した。２日の代表発表後、ＤＦ陣のリーダー板倉滉の不参加に続き、主将のＭＦ遠藤航も筋肉系のトラブルで離脱が決定。長期離脱中の冨安健洋、伊藤洋輝、町田浩樹、コンディション不良のＭＦ守田英正に加え、米国遠征から三笘薫ら主力を欠く、厳しい台所事情の中だった。前田は１０日のパラグアイ戦（２△２、パナスタ）の前日練習では左脚の張りで別メニュー調整を行