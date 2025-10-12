◆米大リーグ地区シリーズ第５戦ブルワーズ―カブス（１１日、米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）カブス・鈴木誠也外野手（３１）が１１日（日本時間１２日）、２勝２敗で迎えた地区シリーズ第５戦の敵地・ブルワーズ戦に「４番・右翼」でスタメン出場し、３試合ぶりとなる本塁打を放った。１点を追う２回先頭の１打席目に最速１０４・３マイル（約１６７・９キロ）の怪物新人右腕・ミジオ