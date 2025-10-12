【週刊誌からみた「ニッポンの後退」】三笠宮瑤子さま、彬子さま“ヒゲの殿下”譲りのユーモアで注目…「徹子の部屋」出演を推す声も石破茂首相の“最後っ屁”は痛快だった。国連演説のことである。国連の安保理事会がロシアなどの常任理事国が拒否権を乱用していることで、「機能不全に陥っている」、早急な安保理改革を断行せよ。イスラエルのガザ攻撃を「この上なく強い言葉で非難」した。パレスチナの国家承認は、「するか