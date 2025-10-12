サムスン電子が米国企業の無線ネットワーク関連特許を侵害したという理由で4億ドルを超える賠償金を支払うことになった。ロイター通信によると、米テキサス州東部連邦裁判所陪審員団は10日、サムスン電子に対し、特許を保有するコリジョン・コミュニケーションズに4億4550万ドル（約680億円）を支払えと評決した。ニューハンプシャーに本社を置くコリジョン・コニュニケーションズは無線ネットワークの効率性改善と関連した特許を