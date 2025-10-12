韓国政府は、カンボジアで拷問されて死亡した韓国人大学生の遺体搬送が遅れていることと関連し、「速やかに解剖検査と韓国への遺体搬送ができるようカンボジア側と協議を続けるだろう」と明らかにした。韓国外交部は11日、今回の事件に対する波紋が大きくなったことを受け報道説明資料を出してこれまでの経過を具体的に説明した。カンボジアのカンポット州ボコール山地域で8月に死亡しているのが見つかった韓国人大学生は犯罪組織