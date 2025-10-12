オリックス前監督で現在は球団スペシャルアドバイザーを務める中嶋聡氏が１２日、ＴＢＳ「サンデーモーニング」に出演。パ・リーグＣＳファーストＳ初戦について「いろんなことをバラマキますんで、さすが新庄という感じですね」と語った。そのポイントとなったのは宮西の継投策。第１戦の試合後、「きょうは宮西スペシャルウルトラダイナミック総合コーチが継投してくれて。正義君はめちゃくちゃうれしいでしょうね。あそこも